Maltempo: temporali in Trentino, grandine e allagamenti

(ANSA) - TRENTO, 31 LUG - Forti piogge in Trentino nel primo pomeriggio, con grandinate e vento che hanno causato allagamenti, disagi alla viabilità e qualche danno alla vegetazione. Sui social molto utenti hanno diffuso le foto del temporale. In valle di Non i chicchi di grandine hanno danneggiato i frutteti nella zona di Sanzeno. Danni alle coltivazioni in val Giudicarie. A Trento sud l'acquazzone è stato tanto intenso da provocare una pozzanghera al piano terra dell'ospedale Santa Chiara. Il vento ha scoperchiato il tetto di un condominio di via Sanseverino mentre la pioggia ha provocato molti allagamenti, tra cui quello al magazzino centrale dell'Azienda sanitaria, in viale Verona, e al parcheggio dei Poliambulatori in via Degasperi. A Ravina, nella zona del Belvedere, si è registrata una piccola colata detritica, mentre in un condominio nel quartiere di San Bartolomeo c'è stato un piccolo incendio, probabilmente dovuto ad un corto circuito, subito spento. Allagamenti si registrano anche a Pergine, al parcheggio del centro commerciale.



Data ultima modifica 31 luglio 2019 ore 18:54