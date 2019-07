Tir finisce in vicolo cieco a Obereggen

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - A Obereggen nel Comune di Nova Ponente, un semirimorchio carico di pannelli isolanti in fibra di legno ha preso l'uscita sbagliata alla rotonda ed dopo circa un chilometro è finito in una strada cieca. Poiché non era più possibile per il conducente girare il veicolo e non c'era più via d'uscita per liberare la strada comunale, sono intervenuti vigili del fuoco.

Dopo che il camion era stato scaricato, in una laboriosa operazione si è stati in grado di girare l'autoarticolato sul posto utilizzando diversi argani e l'autogru, per poi permettere al veicolo di uscire dal vicolo cieco. Dopo circa quattro ore e mezza l'intervento è stato terminato. Sul posto, oltre al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e ai vigili del fuoco volontari di Ega è stata presente anche la polizia locale di Nova Ponente.