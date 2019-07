Street art nel parcheggio ex Sit a Trento

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Tre giornate di street art con writers di fama internazionale. L'iniziativa si chiama 'Ex Sit graffiti jam', ed è promossa dall'ufficio Politiche giovanili e organizzata dalla Cooperativa Arianna per conto del Tavolo street art Trento. Il 2, 3 e 4 agosto una trentina di artisti dipingeranno i muri che circondano il parcheggio ex Sit, in via Canestrini.

Nell'ambito della jam l'ufficio Politiche giovanili ha inoltre promosso un contest, per la realizzazione di un'opera artistica sulla grande facciata dell'edificio (150 metri quadrati) che si affaccia sul parcheggio. L'opera vincitrice è stata ideata da Matteo Picelli, in arte Egeon, che raggiungerà Trento partendo da Bolzano in bicicletta, portando con sé uno zaino pieno di bombolette colorate per la realizzazione della sua opera, che prenderà avvio giovedì 1° agosto.