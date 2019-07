Provincia Bolzano studia gestione bus

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Un modello in-house oppure un'azienda speciale: sono le due ipotesi sulla futura gestione del trasporto pubblico locale che la Provincia di Bolzano approfondirà nei prossimi mesi. La giunta provinciale, su incarico del consiglio provinciale, ha avviato l'iter per giungere a una proposta di riorganizzazione. "Si tratta - ha detto il vice governatore Daniel Alfreider - di garantire il miglior modello possibile per gli utenti". Si studierà non solo nuove forme di biglietti, come anche una maggiore digitalizzazione.

La giunta ha inoltre deciso di utilizzare maggiormente treni speciali per grandi eventi, come il concerto di Jovanotti a Plan de Corones, oppure i mondiali di biathlon ad Anterselva.



