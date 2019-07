Maltempo, lavori ripristino in A.Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - Sono iniziati, in tutto l'Alto Adige, i lavori di sgombero e ripristino delle infrastrutture danneggiate dal maltempo della scorsa settimana che ha provocato frane, smottamenti, cadute massi ed allagamenti.

"E' fondamentale intervenire nel più breve tempo possibile - sottolinea il direttore dell'Agenzia per la protezione civile, Rudolf Pollinger - per rimettere subito in funzione le opere rimaste danneggiate". Uno degli interventi più importanti riguarda la zona di Passo Nigra, dove nella serata di venerdì la strada è stata invasa da circa 30.000 metri cubi di meteriale proveniente dal rio Tscheiner, che hanno reso inagibile anche il bosco circostante ed un'area coltivata a prato di circa 4 ettari e mezzo. Una situazione simile si è verificata nella valle di Anterselva, dove il rio Croda Rossa, che sfocia nel vicino lago, è esondato portando con sé 10.000 metri cubi di materiale che hanno invaso la strada di Passo Stalle. In Val Venosta, si lavora per rimuovere il materiale esondato dal Rio di Valle.