Calendario Euregio, Concorso fotografico

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - L'Ufficio comune dell'Euregio è alla ricerca delle più belle immagini stagionali di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Sino a domenica 8 settembre, i residenti nei tre territori dell'Euregio possono partecipare al concorso fotografico inviando le proprie immagini a www.europaregion.info/concorso.

Possono essere inviate fino a quattro foto per tutte e quattro le stagioni, per un massimo sedici foto, con la massima risoluzione possibile ed accompagnando i file con informazioni personali e motivo della candidatura. Per la prima volta il calendario sarà disponibile sia come calendario da parete che come calendario a stand-up. Il tema del concorso fotografico è costituito dai colori e dalle impressioni delle quattro stagioni in tutta la Regione europea. Ogni partecipante può vincere un thermos in acciaio inox con 2 tazze e una agenda dell'Euregio a condizione che una o più delle foto inviate siano utilizzate per la copertina, le immagini principali di ogni mese oppure per il collage fotografico mensile.