Alpinisti sorpresi dal maltempo salvati dal Soccorso alpino

(ANSA) - TRENTO, 30 LUG - Due alpinisti inglesi sono stati recuperati dal Soccorso alpino a circa due tiri dalla cima mentre stavano percorrendo lo spigolo nord del Sass d'Ortiga, in Val Canali, nel Primiero.

I due si sono trovati in difficoltà a causa del maltempo nel tratto più difficile della via: bagnati e infreddoliti non erano più in grado di proseguire. L'allarme è scattato verso le 14 e l'intervento si è concluso alle 16. Per i due alpinisti non c'è stato bisogno del ricovero in ospedale.