1,3 mln per ponti sicuri in alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 LUG - A quasi un anno dalla tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, la giunta provinciale di Bolzano ha dato il via libera a un bando gi gara da 1,3 mln di euro per la realizzazione nei prossimi quattro anni di prove di carico per i ponti di oltre 10 metri di lunghezza. Ogni anno - ha spiegato il vice governatore - Daniel Alfreider - una cinquantina di infrastrutture saranno sottoposti a questi test, come già avvenuto in passato. L'Alto Adige dispone complessivamente di 1662 ponti, dei quali 318 tra i dieci e i 20 metri di lunghezza è 161 oltre i 20 metri.