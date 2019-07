Longevity run per uno stile di vita sano

(ANSA) - TRENTO, 29 LUG - Dopo le tappe di Roma e Piacenza, la "Longevity run", la manifestazione di prevenzione e sensibilizzazione per uno stile di vita sano, fa tappa in Trentino il prossimo 3 agosto. L'evento, che si avvale del sostegno della fondazione policlinico universitario Gemelli e di Università cattolica del Sacro Cuore, avrà luogo a Madonna di Campiglio, in collaborazione tra l'Azienda di turismo e l'Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento. Sarà presente anche il campione trentino Yeman Crippa.

"Cerchiamo di coniugare l'attività di ricerca, attraverso azioni indispensabili di comunicazione e sensibilizzazione sul territorio. Il tutto è finalizzato a sollecitare nuove abitudini, per una migliore qualità della vita generale", ha spiegato Marco Elefanti, direttore generale del policlinico. La manifestazione prevede una corsa di 5 km. Ai partecipanti sarà rilasciata una scheda con i risultati delle valutazioni eseguite dai medici del policlinico su 7 parametri ritenuti centrali per la salute: fattori di rischio, indice di massa corporea, pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, forza muscolare e spirometria. Prima e dopo la corsa sarà possibile anche svolgere sessioni di prova di power yoga, pilates, stretching, ginnastica dolce e sensoriale.