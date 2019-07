Bessone, nessun taglio di competenze

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - "Quando sono state assegnate a me l'edilizia pubblica ed al collega Widmann la sanità, abbiamo constatato che vi era un parallelismo di settori, tra l'edilizia sanitaria e gli uffici tecnici dell'Asl, che era opportuno risolvere", spiega l'assessore altoatesino Massimo Bessone in riferimento al trasferimento dell'ufficio edilizia sanitaria all'interno dell'Azienda sanitaria.

"Le motivazioni che propendono per questa soluzione, di natura tecnico-amministrativa, sono finalizzate allo snellimento delle procedure ed a recuperare il tempo perso nella legislatura precedente nella consegna del nuovo edificio dell'ospedale di Bolzano", sottolinea Bessone. "È giusto farlo ora, visto che le opere civili sono state di fatto ultimate e si è entrati nella fase della messa in esercizio dei primi tre piani". "Potrei assorbire tutte le competenze, ma opto per il bene dei cittadini, ottimizzando ed accelerando la procedura di consegna a favore di chi aspetta la realizzazione della nuova clinica", conclude Bessone.