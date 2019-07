Sequestrate 11 tonnellate di topicida

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - I carabinieri di Malles e Tubre hanno denunciato in collaborazione con il Nas di Trento due venostani. I due, classe 1953 e 1949, avevano ricevuto nel 2015 da una ditta della Repubblica Ceca ben 11 tonnellate di topicida, frutto di una procedura fallimentare, che doveva essere distrutto. Invece il materiale è stato accatastato in un terreno di Malles Venosta, dove i carabinieri lo hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro poiché pericoloso per l'ambiente e la salute pubblica. Tutto il materiale è stato quindi affidato in custodia al Comune di Malles che lo ha recuperato e trasferito in un deposito autorizzato. I due sono stati denunciati per smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali e la loro posizione è stata rimessa al vaglio dell'autorità giudiziaria.



