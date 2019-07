18 bici rubate nascoste sul Colle

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - I carabinieri di Bolzano sono intervenuti ieri sera, sul Colle, dove in bosco un passante aveva notato due biciclette abbandonate. I militari, giunti sul posto, hanno trovato le due biciclette indicate dal passante ma hanno notato segni a terra del passaggio di qualcuno e, poche decine di metri più oltre, una catasta di rami posti come per nascondere qualcosa. I carabinieri hanno quindi ispezionato l'intera area trovando complessivamente 18 biciclette tra mountainbike ed elettriche, tutte certamente di ingente valore e comunque in buono stato di conservazione. Evidentemente gli autori dei furti delle bici avevano pensato di nascondere la refurtiva nel bosco forse in attesa di recuperarla successivamente. Il valore complessivo ammonta a oltre 50.000 euro. Sono già in corso accertamenti per riscontrare se le bici, molte delle quali con segni o numeri distintivi, risultano tra quelle denunciate come rubate nelle scorse settimane.