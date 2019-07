A Comune di Cavareno premio 'Spiga Verde 2019'

(ANSA) - TRENTO, 26 LUG - Assegnato da parte di Confagricoltura il riconoscimento 'Spiga Verde 2019' al Comune di Cavareno.

La 'Spiga Verde' in agricoltura corrisponde alla 'Bandiera Blu' tra le località balneari: ne attesta la capacità del territorio, grazie al lavoro dell'amministrazione, di essere favorevole allo sviluppo delle aziende e del settore agricolo.

Il Comune della val di Non è tra le 42 amministrazioni scelte in Italia da Fee Italia - Foundation for Environmental Education e Confagricoltura. L'annuncio è stato fatto ieri a Roma, a palazzo della Valle, sede di Confagricoltura, alla presenza di tutti i sindaci delle località rurali che hanno ottenuto il riconoscimento. "Il premio ha un valore doppio: attesta che la pubblica amministrazione trentina sa gestire il territorio e la cosa pubblica nel migliore dei modi e, inoltre, che la stessa amministrazione è a fianco delle aziende agricole del territorio per la loro crescita", ha detto l'assessore provinciale all'agricoltura foresta caccia e pesca, Giulia Zanotelli.