(ANSA) - TRENTO, 24 LUG - L'ultimo fine settimana di luglio si prevede difficile per gli automobilisti che percorreranno l'Autostrada del Brennero. Per sabato 27 l'A22 prevede traffico critico da bollino nero in entrambe le direzioni, dalle ore 6 alle 18.

Per domenica 28 le previsioni parlano di traffico critico la mattina solo in direzione sud e intenso in direzione Brennero.