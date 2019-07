Sanità trentina: S.Anna Pisa, migliorati indicatori del 56%

(ANSA) - TRENTO, 22 LUG - Oggi i ricercatori del Laboratorio Management e Sanità della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa hanno presentato i risultati del sistema di valutazione della performance 2018 della sanità trentina al management aziendale dell'Azienda sanitaria.

L'assessore Stefania Segnana ed il direttore del dipartimento provinciale salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti, hanno commentato i risultati ottenuti confrontando più di 100 indicatori. Complessivamente - dice il rapporto - il sistema sanitario trentino è fra i sistemi sanitari che nel 2018 ha dato prova di maggiore dinamismo, registrando un miglioramento per il 56% degli indicatori del Sistema di Valutazione della performance. In particolare - sottolinea una nota - aumenta la tempestività del trattamento delle fratture del femore già positiva: con l'82% di pazienti operati entro due giorni, la Provincia di Trento è la 'best practice' del Network, così come per il contenuto ricorso al parto cesareo che a Trento coinvolge solo il 13% delle donne.