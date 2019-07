Notte bianca a Bolzano il 25 luglio

(ANSA) - BOLZANO, 22 LUG - Giovedì 25 luglio il centro storico di Bolzano sarà vestito di bianco per la seconda edizione della 'Notte in bianco', ispirata al celebre format francese del 'Diner en blanc', verrà organizzata, dopo il grandissimo successo dell'anno scorso, per la seconda volta nel capoluogo della Provincia dalla cooperativa Bzheartbeat, che - coinvolgendo attivamente commercianti, ristoratori, imprenditori e proprietari d'immobili - si occupa dal 2016 di rivitalizzare e rilanciare il centro storico bolzanino. Lo scorso anno più di mille bolzanini parteciperanno all'evento, accogliendo anche l'invito di vestirsi completamente di bianco e rendendo così l'impatto visivo della serata ancora più d'effetto. Così anche quest'anno, tra via Museo, via Portici, Piazza Erbe, via Goethe e via Leonardo da Vinci, lunghe tavolate completamente allestite in bianco accoglieranno i cittadini per tutta la serata, dall'aperitivo al dopo cena.