Di Maio e Fraccaro a Trento per incontro con attivisti M5S

(ANSA) - TRENTO, 20 LUG - "Siccome questi sono momenti in cui c'è una grande discussione, io l'unica cosa che posso dirvi è che vale la pena andare avanti perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere, lo dico a tutti nel governo. Andiamo avanti per l'amore che abbiamo per questo Paese e non lasciamo che chi ci vuole buttare giù, ci riesca". L'ha detto il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a Trento uscendo, verso le 13.30, dall'assemblea con gli attivisti del M5s al Centro Santa Chiara. All'incontro hanno partecipato circa 130 attivisti e una cinquantina sono intervenuti per esporre le proprie istanze. Quindi Di Maio ha concluso l'incontro. Tra i presenti anche il ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro. Alla base, è stato detto, piace la figura del "facilitatore", proposta nei giorni scorsi dal vicepremier. Nel corso dell'incontro si è discusso anche del "mandato zero", che prevede di non calcolare il primo mandato dei consiglieri comunali per non disperderne la competenza acquisita.