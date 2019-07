Polizia locale Trento, finanziamenti statali per sicurezza

(ANSA) - TRENTO, 19 LUG - La Polizia locale di Trento si è aggiudicata nei giorni scorsi due finanziamenti ministeriali per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle scuole e le truffe nei confronti della popolazione anziana. Lo ha reso noto in conferenza stampa il comandante Lino Giacomoni.

I due progetti, presentati lo scorso maggio nell'ambito delle sovvenzioni volute dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per favorire la sicurezza nei centri urbani, hanno ricevuto rispettivamente sovvenzioni pari a 48.000 euro per quanto riguarda la sicurezza nei plessi scolastici del capoluogo provinciale e 38.000 euro per creare degli appositi percorsi di formazione nei circoli anziani della città.

"Attraverso questi finanziamenti ci aspettiamo di migliorare sensibilmente la vivibilità e il decoro della città", ha detto Giacomoni.



Data ultima modifica 19 luglio 2019 ore 13:33