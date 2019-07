Tiene un chilo di marijuana in casa, arrestato 21enne

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - I carabinieri di Silandro hanno arrestato un 21enne di Riffiano per detenzione di stupefacenti.

Il giovane era stato fermato nei pressi di Parcines ma la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dopo che i militari lo avevano trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti. In casa, i militari hanno rinvenuto oltre 1 chilo di marijuana, 24 grammi di metamfetamina, alcune pasticche di ecstasy e funghi allucinogeni. La perquisizione ha consentito anche di rinvenire un bilancino di precisione e oltre 700 euro in contanti che sono stati sequestrati in quanto ritenuti verosimile provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato arrestato e quindi ristretto al carcere di Bolzano a disposizione dell'autorità giudiziaria.