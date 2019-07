Pergine Festival, 14.000 presenze

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - L'edizione 2019 di Pergine Festival, svoltasi dal 28 giugno al 13 luglio, ha raddoppiato il numero di presenze raggiungendo quota 14.000, con 2.000 biglietti staccati e diversi sold out. Lo rendono noto gli organizzatori.

"Siamo davvero molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto: vedere una grande partecipazione del pubblico, respirare un clima positivo in città, fare del Festival un luogo di incontro in cui artisti, la comunità locale, spettatori, operatori e appassionati si ritrovano è un motivo di grande orgoglio", afferma la direttrice artistica Carla Esperanza Tommasini. "La comunità e le sue connessioni globali - aggiunge - era filo rosso che guidava il Festival ed è stato anche ciò che si è concretamente realizzato: questo non può che rappresentare per il Festival il raggiungimento di un obiettivo importante".