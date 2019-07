Fbk in progetto 'Ai for Earth' di Microsoft

(ANSA) - TRENTO, 18 LUG - La Fondazione Bruno Kessler di Trento entra a far parte di "Ai for earth", il programma internazionale di Microsoft che aiuta ad affrontare le sfide ambientali globali, contribuendo a realizzare progetti basati sull'intelligenza artificiale in ambiti quali il clima, l'agricoltura, la biodiversità e le risorse idriche.

I ricercatori Fbk hanno ricevuto un finanziamento per studiare modelli in grado di predire le ondate di calore in modo specifico per il settore agricolo. "Stiamo sviluppando un nuovo strumento basato su reti neurali e apprendimento spazio-temporale per ottenere modelli predittivi di come le ondate di calore influiscono sulla crescita delle piante e sulla qualità del raccolto, per fornire agli agricoltori nuove strategie preventive", spiega Cesare Furlanello, responsabile del progetto. Con il programma "Ai for earth", avviato nel 2017, Microsoft supporta oltre 300 organizzazioni in più di 60 Paesi, arrivando a donare fino a 2 milioni di dollari in strumenti, servizi e formazione.