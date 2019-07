La sfida dei rifugi alpini dopo il lungo inverno

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - Metri di neve in quota fino al mese di maggio hanno creato non poche difficoltà ai gestori dei rifugi alpini. Riaprire le varie strutture rispettando i tempi è stata una vera e propria impresa. La sfida è stata vinta grazie all'esperienza ma soprattutto grazie alla passione della gente di montagna.

Il presidente del Cai Alto Adige, Claudio Sartori, raccomanda la massima attenzione e prudenza a coloro che decidono di compiere escursioni in quota, vista la presenza di neve e di alcuni tratti ghiacciati. "Non è raro", dice Sartori, "incontrare turisti con scarpe da ginnastica e maglietta a maniche corte dove invece sono necessari scarponi o addirittura ramponi". Inoltre massimo rispetto viene chiesto per il lavoro del soccorso alpino composto da volontari che spesso mettono a repentaglio la propria vita per aiutare chi si avventura in montagna senza rispettare le regole ed il buon senso.