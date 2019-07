Ballet Preljocaj apre Bolzano Damza 2019

(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - Con "Winterreise" il Ballet Preljocaj apre domani sera alle ore 21 al teatro comunale di Bolzano il Festival "Bolzano danza" 2019. "Winterreise" è una coreografia del francese Angelin Preljocaj per il corpo di ballo del Teatro alla Scala.

Winterreise, capolavoro di Franz Schubert, è un ciclo di Lieder per voce e pianoforte composto sulle liriche del poeta Wilhelm Müller. Si tratta di episodi di un viaggio interiore disperato verso la morte di un uomo tradito dalla propria amata.

In scena, insieme ai dodici danzatori del Ballet Preljocaj, il basso-baritono Thomas Tatzl e il pianista James Vaughan, interpreti di primordine parte del progetto sin dal debutto scaligero. Ispirato anche dal Werther di Goethe, Preljocaj costruisce una coreografia non narrativa, tempestata di stati d'animo e simboli tratti da ciascun Lied e dall'immagine di un lento viaggio 'verso la morte'.

Prima e dopo la rappresentazione in piazza Verdi si esibirà l'artista circense Jean-Baptiste André con diverse coreografie.