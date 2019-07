A22, tamponamento a catena con 4 tir

(ANSA) - BOLZANO, 11 LUG - Sull'autostrada del Brennero fra Bressanone e Chiusa in direzione sud poco prima delle ore 7 si è verificato un grave tamponamento a catena. Quattro mezzi pesanti ed un furgone sono stati coinvolti. Due autisti sono rimasti incastrati, uno dei quali ha riportato ferite gravi.

L'autostrada è stata chiusa per permettere ai soccorsi di intervenire. Sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze col medico d'urgenza. I feriti sono stati portati all'ospedale di Bressanone.

Mentre la corsia nord è rimasta chiusa per una mezz'ora, in direzione sud dopo due ore è stata riaperta una corsia. La coda delle automobili ha raggiunto i 4 km, mentre la fila dei mezzi pesanti ha raggiunto circa 10 km.

Il traffico è stato deviato sulla strada statale, dove si sono formate ulteriori code per traffico intenso.