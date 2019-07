Studenti altoatesini bene in inglese

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - Gli studenti della scuola italiana di Bolzano si posizionano ai primi posti in Italia per l'apprendimento dell'inglese. E' quanto risulta dalle anticipazioni fornite dal ministero dell'istruzione in merito ai risultati delle prove Invalsi.

"Pare del tutto evidente che l'approccio plurilinguistico all'insegnamento, già dalla scuola primaria, consente di raggiungere risultati di eccellenza che collocano la scuola italiana della Provincia autonoma di Bolzano tra le realtà più avanzate del Paese", commenta il sovrintendente scolastico, Vincenzo Gullotta.

I buoni risultati già riscontrati l'anno scorso per gli allievi della terza secondaria di primo grado si osservano, rafforzati, anche per gli studenti dell'ultima classe della scuola superiore. In questo caso, infatti, il 65,8% dei partecipanti dimostra un livello B2 nell'ascolto, il 30,8% in più rispetto alla media nazionale, e il 71,8% raggiunge il livello B2 nella lettura, il 20,1% in più rispetto al nazionale.