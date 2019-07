Scuola: Invalsi, studenti trentini al top in Italia

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - Scuola trentina al top secondo i dati Invalsi 2019. Gli esiti ottenuti dagli studenti trentini sono tra i migliori del Paese, con un trend positivo al crescere dei livelli: i risultati buoni in italiano e matematica osservati nella scuola primaria, divengono molto buoni al termine del primo ciclo d'istruzione, per raggiungere vere punte di eccellenze al termine della scuola secondaria di secondo grado.

Anche in tutti i gradi scolastici in cui si sono svolte le prove d'inglese (V primaria, III secondaria di primo grado e V secondaria di secondo grado), la scuola trentina si posiziona tra le regioni con i risultati più alti, conseguendo esiti di vera eccellenza. Dalle prove Invalsi emerge quindi una scuola trentina fortemente coesa e in grado di ottenere ottimi risultati, anche nella scuola secondaria di II grado, dove tipicamente le difficoltà di alcune categorie di allievi aumentano.