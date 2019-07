Kompatscher, Stefani aperta a richieste

(ANSA) - BOLZANO, 10 LUG - "La ministra Stefani si é mostrata aperta alle nostre richieste e interessata ad una proficua collaborazione", così il presidente altoatesino Arno Kompatscher al termine dell'incontro ieri a Roma con la ministra alle regioni Erika Stefani.

"Abbiamo potuto parlare in modo esauriente di temi importanti che necessitavano di chiarimenti e la ministra Stefani si è mostrata molto sensibile alle richieste in quanto è un'autonomista convinta", ha aggiunto l'assessore Giuliano Vettorato. In particolare è stata decisa l'istituzione di un tavolo di lavoro che affronti varie questioni aperte a partire da quelle nel settore sanità (assunzioni del personale medico, inserimento nell'albo professionale). "Abbiamo anche fatto presente alla ministra - aggiunge il vicepresidente Daniel Alfreider - che per molte questioni riguardanti la mobilità le competenze sarebbero gestite meglio a livello regionale". Come ad esempio per le fermate degli autobus al di fuori dei centri abitati.