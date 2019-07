A22: Fugatti, a buon punto su chiusura concessione

(ANSA) - TRENTO, 10 LUG - "Sulla chiusura della concessione dell'A22 siamo a buon punto e conseguentemente vediamo con favore tutta la mole di opere che verranno anche effettuate in Trentino". Lo ha detto a Modena il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che assieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, ha partecipato ad un primo incontro con i soci del sud di A22 dedicato alla nuova concessione.

"Siano qui per spiegare quali siano in vantaggi per tutti i territori: infrastrutture, una concessione trentennale, buoni ritorni in termini di traffico e di arterie stradali", ha sottolineato Fugatti.