Incendi: fiamme all'ospedale di Merano

(ANSA) - BOLZANO, 9 LUG - All'ospedale di Merano, nell'ala che si affaccia su via San Francesco, in mattinata si è sviluppato un incendio. Alcune persone sono state evacuate.

Stando alle prime informazioni avrebbe preso fuoco un materasso e da lì il fuoco si sarebbe propagato, causando parecchio fumo. Si sono verificati solo lievi danni materiali. I lavori di sistemazioni e di pulizia dei locali sono ancora in corso e - rassicura la direzione dell'ospedale - saranno presto ultimati ed i pazienti potranno rientrare. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Merano, dalla stanza in cui è stato trovato il materasso in fiamme, mancava la giovane paziente, che è stata cercata e trovata verso mezzogiorno in piazza Teatro ed è poi stata presa in carico dalla Croce Bianca, che l'ha riportata in ospedale. I rilievi sono affidati ai carabinieri di Merano, che indagano per chiarire le cause del rogo.

Data ultima modifica 09 luglio 2019 ore 16:15