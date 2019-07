Dolomiti SuperSummer, +34% passaggi

(ANSA) - BOLZANO, 9 LUG - Da quando è iniziata la stagione estiva di Dolomiti SuperSummer il 25 maggio scorso, l'interesse per le tessere uniche adatte agli escursionisti, famiglie e mountainbiker, valide nelle 12 valli di Dolomiti SuperSummer, è in continua crescita. "Stiamo riscontrando molto interesse per le nostre tessere estive, che in quanto a numero di ticket venduti, sono cresciute del +32% in riferimento alla stagione scorsa. Domenica 7 luglio 2019 i passaggi agli impianti sono cresciuti del 34%, mentre i primi ingressi sono aumentati addirittura del 40%", spiega Thomas Mussner, direttore generale di Dolomiti Superski.

Bene anche la tessera a punti trasferibile da 800 unità, utilizzata soprattutto da famiglie con bambini. Accolti con entusiasmo - precisa una nota - anche i nuovi pass stagionali estivi, vera novità di quest'anno. Gli impianti di Dolomiti SuperSummer saranno aperti fino a fine settembre e inizio ottobre, alcuni addirittura fino al 3 novembre.