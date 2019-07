Van der Heide nuovo direttore Museion

(ANSA) - BOLZANO, 8 LUG - Il collegio della Fondazione ha nominato Bart van der Heide direttore di Museion, il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano. Van der Heide, che ha recentemente ricoperto il ruolo di curatore capo e responsabile per la ricerca presso lo Stedelijk Museum di Amsterdam, succede a Letizia Ragaglia, il cui mandato non può essere ulteriormente prolungato per motivi statutari. Bart van der Heide assumerà il ruolo di direttore il primo giugno 2020, ma già a partire da questo autunno inizierà le ricerche e il lavoro preparatorio per il programma futuro di Museion.

"Bart van der Heide ha convinto il Collegio sia per le sue esperienze di successo in rinomate istituzioni artistiche che per le sue visioni su un ulteriore sviluppo di Museion con nuovi formati espositivi, oltre ad un'attenzione particolare agli aspetti del sociale e del pubblico", sottolinea la presidente di Museion, Marion Piffer Damiani.