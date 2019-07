Polizia Bolzano,attenzione a mail truffa

(ANSA) - BOLZANO, 8 LUG - La Sezione polizia postale e delle comunicazioni di Bolzano comunica che in questi giorni sono pervenute numerose segnalazioni di cittadini che ricevono via mail comunicazioni che non sono riferibili ad aziende conosciute. I destinatari vengono invitati a saldare una fattura entro un termine perentorio di 5 giorni. Nel caso in cui il pagamento non dovesse pervenire il creditore procederà al recupero del credito coattivamente con costi aggiuntivi a carico del debitore.

La fattura che viene allegata alle mail, per apparire più convincente, riporta il logo "Südtirol", solo apparentemente simile a quello originale. La Polizia postale raccomanda alla cittadinanza di non procedere al pagamento della somma richiesta in quanto si tratta di mail inviate a random con il tentativo di trarre in inganno gli utenti.