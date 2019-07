Meteo,in Alto Adige vento a 114 km l'ora

(ANSA) - BOLZANO, 8 LUG - Durante la tempesta Vaia dell'ottobre 2018, venne misurato un valore record relativo alla velocità del vento, che in quell'occasione raggiunse un picco di 120 chilometri all'ora. Sabato sera, in Alto Adige, durante i forti temporali in val d'Ega, il record ha rischiato di essere infranto. Le misurazioni a Nova Ponente, ha reso noto il meteorologo Dieter Peterlin sui suoi canali social, hanno registrato venti a 114 chilometri l'ora, il secondo valore più alto dall'inizio delle misurazioni, nel 2009.

In totale - riferisce sempre Peterlin - sono caduti 4.400 fulmini. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in tutto l'Alto Adige per alberi caduti e danni. La zona più provata dalle precipitazioni e dai forti venti è stata la val d'Ega, dove i pompieri hanno svolto una quarantina di interventi, circa la metà degli 80 totali effettuati in tutta la provincia.