Frutta e latte per 13.948 studenti

(ANSA) - BOLZANO, 8 LUG - Nello scorso anno scolastico, in Alto Adige, hanno partecipato 6.810 alunni e alunne delle scuole elementari provenienti da 87 scuole hanno partecipato al programma "Frutta nelle scuole", mentre 7.138 alunni di 97 scuole hanno partecipato al progetto di distribuzione del latte.

Grazie a questi programmi europei introdotti nel 2009, negli ultimi 10 anni, sono stati forniti prodotti salutari a circa 110.900 bambini dell'Alto Adige, per i quali l'Unione europea e lo Stato italiano hanno messo a disposizione 3.000.000.000 di euro.

In Alto Adige il tema della sostenibilità è molto sentito: l'assessore all'agricoltura, Arnold Schuler, e gli assessori all'istruzione, Philipp Achammer, Giuliano Vettorato e Daniel Alfreider, hanno inviato una lettera congiunta al Ministero delle politiche agricole. La lettera contiene misure concrete per rendere i progetti scolastici più sostenibili. Ad esempio, va data priorità a prodotti che utilizzano meno plastica per gli imballaggi e di provenienza regionale.



