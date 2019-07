Controlli straordinari dei carabinieri a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 6 LUG - Controlli straordinari sono stati condotti dai carabinieri nella zona adiacente lo scalo ferroviario di Bolzano, in piazza Verdi e nelle aree limitrofe.

Impiegati circa una decina di militari, con due unità cinofile del Nucleo di Laives, che hanno controllato circa 25 persone e 15 veicoli.

Un cittadino nigeriano, noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 38 dosi di marijuana, per un peso totale di circa 40 grammi, che stava cercando di vendere. Per questo è stato denunciato alla Procura di Bolzano per spaccio. Un cittadino del Gambia, invece, è stato segnalato al Commissariato del governo perché trovato in possesso di circa 8 grammi di marijuana.