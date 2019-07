Arge Alp: 50esima conferenza a Dobbiaco

(ANSA) - BOLZANO, 5 LUG - Con la 50esima Conferenza dei 10 capi di governo e rappresentanti delle regioni e dei cantoni della Comunità di lavoro Regioni alpine (Arge Alp) oggi a Dobbiaco si è concluso l'anno di presidenza dell'Alto Adige alla guida dell'organizzazione transfrontaliera. Il presidente Arno Kompatscher ha ceduto la presidenza al presidente del Land Salisburgo Wilfried Haslauer.

I capi di governo si sono confrontati con diversi temi considerati centrali per il territorio alpino e la sua popolazione. A conclusione di un anno dedicato allo "Sviluppo delle aree rurali", i capi di governo hanno licenziato una risoluzione riguardante la mobilità attraverso le Alpi, facendo anche il punto sulla risoluzione deliberata lo scorso anno in tema di management del lupo nell'area alpina.

Il confronto sulla gestione delle aree rurali ha portato all'approvazione di cinque tesi per la salvaguardia e lo sviluppo dell'area rurale come prezioso spazio di vita, lavoro, attività economica, cultura, ricreazione e come spazio naturale.