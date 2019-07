Qualità del latte controllata sullo smartphone

(ANSA) - TRENTO, 4 LUG - Concast Trentingrana ha messo a punto un nuovo servizio per gli allevatori soci dei caseifici basato sui 'chatbot'.

In sostanza, con il servizio Concastbot, interrogando lo smartphone, è possibile conoscere in tempo reale i risultati personalizzati delle analisi su latte conferito, animali, mangimi. Un semaforo verde o rosso contrassegna il punteggio assegnato. "La vera novità - ha detto il direttore di Concast, Andrea Merz - è la possibilità di sfruttare le nuove tecnologie per un servizio a valore aggiunto. Il socio conferitore con questo sistema non solo conosce i risultati delle analisi del proprio latte in tempo reale, ma questi dati vengono elaborati mettendoli a confronto con quelli degli altri allevatori dello stesso caseificio, così che ognuno possa conoscere la propria posizione in classifica. La classifica che viene ricalcolata ogni mese sulla base dell'ultimo punteggio ponderale ottenuto, vuole dare all'allevatore un riferimento per migliorare la qualità del latte conferito".