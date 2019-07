Nell'auto 6 kg di cocaina, arrestato

(ANSA) - BOLZANO, 04 LUG - Trasportava 6 kg di cocaina nascosti in un doppio fondo dell'abitacolo di una Golf fermata per un controllo dalla polizia stradale al casello dell'A22 di Vipiteno, vicino al confine del Brennero. A tradire il cittadino albanese residente in provincia di Como che si trovava alla guida dell'auto, ora in carcere a Bolzano per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, è stato il suo palese stato di agitazione, ma anche il fatto che la vettura risultasse gravata da un fermo fiscale.

Approfondendo il controllo, gli agenti della polstrada hanno notato che alcune parti dei rivestimenti interni dell'automobile non erano correttamente assemblati. Le verifiche sono proseguite per diverse ora, finché è stato scoperto il doppio fondo attivabile con un aposito meccanismo. Dentro c'era la droga che ha un valore di mercato stimato di circa 800 mila euro.



Data ultima modifica 04 luglio 2019 ore 18:15