Cinema: Frank Borzage, dalla val di Non a Hollywood

(ANSA) - TRENTO, 4 LUG - Per ricordare l'attore e regista Frank Borzage (1894-1962), vincitore di due Premi Oscar, figlio di un emigrato della val di Non, il Comune di Ronzone, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento e di Trentino Film Commission, ha programmato una serie di eventi, il primo dei quali sarà una mostra che si aprirà il 12 luglio a Ronzone, dove gli verrà dedicata una via.

Nel 2020 vedrà verrà inoltre proposta una retrospettiva dei suoi film più significativi e sarà pubblicato un volume biografico. L'esposizione - con il supporto di materiali d'epoca, fotografie, documenti e preziosi manifesti originali - racconta la vita e i successi professionali di questo poliedrico uomo di cinema. Il padre, Luigi Borzaga (il cognome venne modificato all'anagrafe americana), era nato in Trentino a Ronzone, piccolo paese della val di Non da dove partì per tentare la fortuna negli Stati Uniti.