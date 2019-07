Spese pazze con la Postepay di un 70enne, due denunciati

(ANSA) - TRENTO, 01 LUG - I carabinieri di Mori hanno denunciato due ragazzi appena maggiorenni per indebito utilizzo di carte di pagamento. L'indagine è partita dalla denuncia di un settantenne di Mori il quale, lo scorso maggio, aveva smarrito la propria carta prepagata Postepay.

Il proprietario si era poi accorto che la carta era stata utilizzata per effettuare sette pagamenti e vari prelievi in esercizi commerciali a Trento e Mori.

A far cadere i due ragazzi nella rete della giustizia è stato l'acquisto di due telefonini di ultima generazione, e, presso altri negozi, di ricariche telefoniche e abbigliamento, per un importo complessivo di oltre 2.000 euro.