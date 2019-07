Incendio in zona industriale a Laives, rogo alla Pan (2)

(ANSA) - BOLZANO, 1 LUG - Incendio nel reparto produzione presso la ditta Pan nella zona industriale di Laives questa mattina attorno alle 12.15. Le prime squadre di vigili del fuoco volontari intervenute hanno predisposto un massiccio intervento di spegnimento, all'esterno ed all'interno della struttura, in modo da circoscrivere velocemente l'incendio ed evitando la propagazione delle fiamme agli ambienti adiacenti.

Non sono state interessate dall'incendio sostanze pericolose che avrebbero potuto disperdersi in ambiente e risultare pericolose per la popolazione. Una dipendente è rimasta lievemente intossicata dai fumi inalati. Alle ore 15 circa l'incendio è stato spento e sul posto è rimasta una squadra per controllare e monitorare ancora per qualche tempo la situazione.