Furto di gasolio, denunciati tre giovani in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso tre giovani trentini, di cui uno maggiorenne solo da pochi giorni, che l'altra sera sono stati sorpresi nel tentativo di rubare il gasolio dai mezzi escavatori presenti nel cantiere della zona alla Favorita, pronti ad effettuare i lavori di abbattimento dello stabile che sono iniziati nella mattinata di venerdì. Gli agenti hanno individuato un camper con il motore ancora caldo, le portiere aperte ed a bordo l'attrezzatura per compiere questo tipo di furti: 8 taniche ed un tubo dell'irrigazione tagliato da usare per aspirare il carburante.

Il mezzo era stato evidentemente abbandonato in tutta fretta dagli occupanti alla vista della volante, che ha simulato un primo allontanamento per appostarsi invece a breve distanza fino al ritorno dei giovani, che dopo un po'sono spuntati correndo sulla scarpata che delimita la ferrovia. Il trio ha tentato di recuperare il camper ma a quel punto è stato bloccato dalla pattuglia della polizia.