Controlli della Polfer, 1021 le persone fermate

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Nel periodo compreso tra il 24 ed il 27 giugno gli agenti del del Compartimento della Polizia ferroviaria per Verona ed il Trentino Alto Adige (con competenza negli ambiti ferroviari di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano) hanno effettuato cinque servizi straordinari, che si sommano a quelli svolti quotidianamente, con il supporto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato di Padova. Sono stati 1021 le persone controllate (215 con precedenti di polizia), di cui 463 sono cittadini stranieri.

Sono state impegnate 130 pattuglie in uniforme e 9 nuclei antiborseggio in abiti civili negli ambiti delle stazioni, con 12 squadre a bordo treno per un totale di 25 convogli scortati.

Inoltre, sono stati effettuati 9 pattugliamenti lungo le linee ferroviarie, controllati 95 treni e ispezionate 141 borse con moderni metal detector portatili, sia al seguito dei viaggiatori che in 4 depositi bagagli.