Alto Adige, domenica fuochi Sacro Cuore

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Si rinnova domenica in Alto Adige la tradizione dei fuochi del Sacro Cuore che vengono accesi sui monti in segno di fedeltà agli ideali tirolesi, a ricordo di un voto fatto nel 1796 dal capopopolo Andreas Hofer in occasione di un attacco, poi respinto, dei francesi. Mentre sulle montagne vengono accesi i roghi nella notte, è dall'alba che nei paesi sventola il labaro bianco-rosso del Tirolo.

A causa dell'ondata di caldo il Servizio forestale della Provincia di Bolzano invita pertanto i cittadini a particolare prudenza in occasione dei fuochi del Sacro Cuore. "Il grande caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell'uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi", afferma Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, che mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale stabilisce il divieto di accendere fuochi ad una distanza inferiore ai 20 metri dal bosco.