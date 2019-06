Slitta multa pronto soccorso

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - E' stata spostata al 1 dicembre l'applicazione della nuova compartecipazione ai costi nel caso di accesso inappropriato ai servizi erogati dal Pronto soccorso in Alto Adige. La giunta provinciale, nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge sul bilancio di assestamento, ha preso in esame il tema del corretto utilizzo del Pronto soccorso da parte dei pazienti. In attesa dell'approvazione del consiglio provinciale, la giunta, nel corso della sua ultima seduta, ha deciso di spostare al 1 dicembre 2019 il termine per l'applicazione della sanzione di 35 euro attualmente previsto per il 1 luglio 2019.

"In questo modo - afferma l'assessore provinciale alla sanità Thomas Widmann - avremo l'opportunità di elaborare uno strumento legislativo più adatto e di definirne nel dettaglio i criteri di applicazione più appropriati. In questo modo saremo in grado di offrire un servizio chiaro ed efficiente sia ai pazienti che al personale sanitario che dovrà applicare i nuovi criteri".