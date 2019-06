Bollino nero in A22 e code in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 GIU - Giornata no per chi viaggi in Alto Adige. Con la fine delle vacanze di Pentecoste in Baviera e nel Baden-Württemberg il traffico è molto intenso sull'autostrada del Brennero in direzione nord. Nella preannunciata giornata da bollino nero si segnalano rallentamenti e code tra Verona e Trento e tra Bolzano e Bressanone. Il traffico è particolarmente intenso in A22 anche perché passo Resia è chiuso sul versante austriaco per lavori.

Rallentamenti vengono segnalati anche in val Pusteria, mentre la statale della val Sarentino è attualmente chiusa per problemi tecnici. La val Martello e Vallelunga sono chiuse dopo frane.