Tedesco muore in scontro auto storica

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - E' deceduto all'ospedale di Bolzano un turista tedesco, di 56 anni, coinvolto ieri sera in un incidente stradale a Burgusio, in val Venosta, mentre era alla guida di un'auto storica. Con il su pulmino Volkswagen Bulli si è scontrato frontalmente con un'altra vettura. Per liberarlo dall'abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco con le pinze idrauliche. In gravi condizioni il turista è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano, dove però è deceduto. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri e la polizia locale.