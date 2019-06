Trasporti: lvh.apa, divieti irrispettosi

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - "I divieti di transito al sabato nel mese di luglio sono irrispettosi". I trasportatori di merci altoatesini esprimono tutto il proprio dissenso in riferimento agli effetti dei divieti di circolazione previsti nel prossimo futuro.

Il divieto di circolazione per i camion al di fuori dai centri abitati (finora attivo di domenica dalle 7 alle 22) è stato infatti esteso anche al sabato tra le 8 e le 16. Al contempo i suddetti mezzi pesanti non avranno il permesso di transitare venerdì 26 luglio dalle 16 alle 22 e sabato 27 luglio dalle 8 alle 22. "Simili regolamenti sono assurdi e rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti degli autisti", afferma il presidente dei trasportatori di merci lvh.apa, Elmar Morandell. Alle limitazioni si aggiungono i divieti di transito in Tirolo ed in particolare le restrizioni notturne per i mezzi pesanti, previste il sabato dalle 15 alle 24 e la domenica da mezzanotte alle 22, nonché il sabato dalle 7 alle 15 in direzione Germania ed Italia.