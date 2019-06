Schützen, 10.000 ad Alpenregionstreffen

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Oltre 80 rappresentanti delle associazioni ed organizzazioni del Passeiertal si sono incontrati venerdì scorso per una serata d'informazioni sull'Alpenregionstreffen 2020. In quest'occasione hanno promesso il loro aiuto nell'organizzazione e nella gestione dell'evento che sarà organizzato per maggio del prossimo anno. "È fantastico che così tante associazioni si interessano per questo incontro degli Schützen dell'arco alpino", ha sottolineato la sindaca di St. Martin in Passeier Rosmarie Pamer. "Solo se riusciamo ad unire le nostre forze - responsabili politici ed organizzazioni volontari - riusciremo a presentarci bene per il 26° Alpenregionstreffen nella nostra valle", ha aggiunto. All'incontro sono attesi oltre 10.000 ospiti da tutto l'arco alpino. Solo per la gestione dei tre giorni di festa il comitato organizzativo calcola 6.160 ore di lavoro, che saranno organizzati in 880 turni. In cambio del loro aiuto, le associazioni della valle riceveranno una quota degli utili.