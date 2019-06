Piscine Alto Adige, prezzi su del 3%

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - Il Centro tutela consumatori utenti (Ctcu) ha rilevato e confrontato i prezzi delle piscine in Alto Adige. "Purtroppo anche questo anno la disponibilità dei prezzi online lascia a desiderare in taluni casi. Non tutte le piscine dispongono di un proprio sito internet oppure non pubblicano online i propri prezzi, e anche i Comuni e le associazioni turistiche non sembrano sempre in grado di migliorare questa situazione", si legge in una nota.

Il prezzo di un biglietto giornaliero per bambini varia da 2,50 euro a 7 euro, quello per adulti da 4,50 euro a 12,80 euro.

Gli abbonamenti stagionali per i bambini variano da 30 a 100 euro, quelli per adulti invece da 60 a 190 euro. In confronto all'indagine dei prezzi del 2018 è riscontrabile un aumento dei prezzi più elevato. L'aumento generale delle tariffe dal 2017 al 2018 ammontava a 1,3%, nel 2019, in confronto al 2018, è del 3%, ed è dovuto all'aumento dei prezzi giornalieri e delle carte punti e stagionali per i bambini ma soprattutto per gli adulti.